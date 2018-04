Sénégal: Sonatel - Sékou Dramé aux commandes

Sékou Dramé est le nouveau directeur général de Sonatel. Selon un communiqué, il a été nommé lors de la session du conseil d'administration de Sonatel.

Il remplace ainsi Alioune Ndiaye. Agé de 45 ans, est un ingénieur télécoms diplômé de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications (Télécom Paristech), option réseaux de télécommunications et téléinformatique, qui a rejoint le Groupe Sonatel depuis 15 ans. Il était, depuis juillet 2016, le directeur général d'Orange Sierra Léone. Il a occupé d'autres hautes fonctions au sein du groupe Sonatel dont notamment celles de directeur des entreprises à Sonatel (2014 à 2016), directeur général adjoint et directeur des services aux entreprises et opérateurs à Orange Mali (2012 à 2014).

Il fut également directeur du pôle exploitation des réseaux et du SI à Sonatel (2008 à 2012), directeur du pôle opérations et maintenance des réseaux à Sonatel (2008 à 2009) et directeur résidentiels, professionnels et entreprises (2006 à 2007). Il a reçu les félicitations du conseil d'administration qui affirme qu'il pourra bien entendu compter sur son appui pour que Sonatel reste un acteur clé du développement de l'économie numérique et de la transformation digitale en Afrique de l'Ouest. Lors de cette même session, le conseil d'administration dit avoir pris acte du départ de Alioune Ndiaye, promu directeur exécutif de Orange Middle-East and Africa (Omega), siégeant au Comité exécutif du Groupe Orange. Alioune Ndiaye est ainsi nommé nouveau président du Conseil d'administration de Sonatel.