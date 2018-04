Afrique Australe: La présidente taïwanaise en visite au Swaziland

Mais pour Frédéric Pattenrond, expert de Taïwan à la Fondation pour la science et la politique, dans cette course qui l'oppose à Pékin, Taipei devrait plutôt se rapprocher de partenaires qui partagent ses points de vue et courtiser la société civile mondiale. En misant sur ses réalisations sociales comme celle d'introduire le mariage homosexuel.

Outre le Swaziland, le Burkina Faso reste l'un des rares partenaires de Taipei sur le continent. Certains pays comme la Gambie et São Tomé et Príncipe lui ont été arrachés.

Le Swaziland est l'un des rares pays qui entretient des relations diplomatiques avec le gouvernement de Taïwan et renonce aux contacts officiels avec la République populaire de Chine. Le voyage de la présidente Tsai Ing-wen est marqué par plusieurs anniversaires comme le précisait récemment le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu à Taipei : "Cette année, nous célébrons 50 ans de relations diplomatiques entre notre pays et le Swaziland. Dans le même temps c'est le 50ème anniversaire du roi Mswati III ainsi que la célébration des 50 ans d'indépendance du Swaziland."

