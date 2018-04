Burkina Faso: Exportation du sésame - Un document pour la maîtrise des normes internationales

L'ONG Rongead a organisé, le mardi 17 avril 2018 à Ouagadougou, un atelier national de restitution et de validation de l'étude sur les normes internationales du marché du sésame. Il s'est agi, pour les acteurs, de présenter les évolutions récentes à travers un bilan de la dernière campagne de commercialisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sésame marketing and export (SESAme), qui vise à accroître la production et l'exportation d'un sésame de qualité supérieure, l'ONG Rongead a initié une étude sur les normes internationales.

Cette étude a réuni les acteurs de la filière, le mardi 17 avril 2018 à Ouagadougou, au cours d'un atelier national de restitution et de validation des résultats.

Pour le directeur de projet SESAme, Boubacar Sow, les normes facilitent l'accès aux marchés et les relations entre vendeurs et acheteurs, au sein d'une même filière et accroissent leur coordination.

Malheureusement, à l'entendre, la production du sésame profite peu aux acteurs, du fait d'une forte exposition au risque lié à une insouciance de certains maillons de la chaine de valeur.

« Cet atelier de partage va permettre à l'ensemble de tous les acteurs, de produire un document de référence pour les transactions commerciales sur le sésame, car il est important que les maillons de la filière puissent se conformer aux exigences », a fait savoir M. Sow.

Le directeur général du Commerce, Nazaire Paré, a souligné que le sésame est le 3e produit d'exportation du Burkina Faso et l'objectif recherché par le ministère en charge du Commerce, selon lui, est de promouvoir et d'accroitre les exportations de cette spéculation, en maitrisant les normes et les exigences des marchés.

« Les principaux marchés vers lesquels le Burkina Faso exporte le sésame sont le Japon et la Chine et il était important que l'étude se penche sur ces marchés et nous délivre les exigences en matière de normes », a-t-il expliqué.

Le but du projet SESAme est d'optimiser le rendement de la chaîne de valeur du sésame, avec l'appui des agriculteurs, des transformateurs et des exportateurs du sésame, à un niveau industriel et de la traçabilité, pour répondre aux normes du marché international.

Ce projet est exécuté sur une durée de cinq ans (2016-2021) et concerne les régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

Il a été financé par le Département américain de l'agriculture (USDA), à hauteur de 24, 2 millions de dollars US, soit environ 12 milliards 100 millions de F CFA, avec 509 mille personnes bénéficiaires au terme de la mise en œuvre du projet.