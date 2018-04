Angola: Luanda - La situation de la RDC sur la table

Après deux ratés en 2016 et 2017, y aura-t-il élections en République Démocratique du Congo pour une sortie de la crise politico-électorale ? Qu'en est-il de la situation sécuritaire au Congo-Kinshasa ? Ces deux questions ne se posent pas qu'à Kinshasa, New York, Bruxelles, Paris et autres.

A Luanda, des pays africains membres de la SADC aimeraient bien fixer les esprits avec le concours des autorités congolaises. Programmée pour le 17 puis le 18 avril 2018, ces assises qui se tiennent en Angola sont censées prendre donc fin aujourd'hui. Hier, déjà, le ton a été donné. Une réunion de la Communauté des Etats de l'Afrique australe (SADEC) se déroule ce 17 avril 2018 à Luanda sur la situation en RDC.

Comme à l'ère de Dos Santos, l'Angola de Lourenzo reste visiblement très suiveur des péripéties politiques Rd Congolaises et d'autres nations aussi. Rien d'étonnant car, solidarité africaine mise de côté, la situation congolaise, sécuritaire comme politique, si elle empire, elle peut avoir des effets pernicieux sur 9 voisins avec lesquels la RDC partage des frontières naturelles.

Alors que le Président Kabila y est attendu ce mercredi, des appels lancés par des structures internationales et ONGs l'y ont devancé. «La SADC ne doit pas rater cette occasion de redonner espoir à la population de la RDC, qui est actuellement victime d'une crise humanitaire catastrophique et de flagrantes atteintes aux droits humains», a déclaré Joan Nyanyuki, directrice du programme Afrique australe, Corne de l'Afrique et Grands Lacs, cité par Amnesty international.

«Ils doivent faire preuve de la volonté politique nécessaire pour prendre à bras-le-corps la situation déplorable des droits humains en RDC et appeler les autorités à respecter et à protéger les droits fondamentaux de tous et à faire respecter la Constitution notamment, en favorisant et en protégeant l'existence de l'espace civil et politique afin qu'il soit possible d'exercer véritablement les droits aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique», ajoute la directrice du programme Afrique australe de l'ONGI de défense des droits de l'homme dont les propos ont été rapportés par la consœur Actualite.cd.

Au menu de cette rencontre de Luanda, "la crise humanitaire et de nombreuses atteintes aux droits de l'homme qui ont lieu ces derniers jours en marge de la crise institutionnelle que traverse la RDC " devrait aussi être sur la table. Lundi 16 avril, bien avant le rendez-vous de la capitale Angolaise, depuis Kinshasa, la SADC, en marge de la cérémonie d'ouverture de son bureau au pays, avait réitéré son appel à un environnement propice pour des élections crédibles en décembre 2018.