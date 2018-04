Centrafrique: Plusieurs mouvements rebelles se regroupent à Kaga Bandoro, inquiétude à Bangui

La mission des Nations unies observe et se dit prête à agir. « La Minusca, à travers la force, est en train de monitorer la situation et prendra les mesures qui s'imposent », affirme Vladimir Monteiro, son porte-parole. « Mais, en même temps », continue-t-il, « nous demandons à ces groupes armés de rester dans la logique du dialogue, entamé par l'initiative de l'Union africaine. Il faut laisser cette initiative aller de l'avant ».

Dans la capitale règne une étrange atmosphère de flottement. Chacun se prépare. « On ne déclare pas la guerre pour l'instant, on attend » déclare Sébastien Wenezoui ex-coordonnateur anti-balakas, qui a tenu ce mardi une conférence de presse, en compagnie de Thierry Lébéné, alias 12Puissances, figure de la mouvance à Bangui. Mais, avertit Sébastien Wenezoui, il « demande aux Seleka de rester là-bas et de privilégier l'initiative africaine pour le dialogue ». Avant de prévenir : « S'ils débordent [... ] si les Seleka arrivent à Bangui, c'est la faute de la communauté internationale et de la Minusca ».

