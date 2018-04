Cap-Vert: L'envoutante Djazia Satour et le prodige Paul Bouwman illuminent Praia

"Tu rêves mais tu dors". Regard d'enfant, sourire marquant, Paulo Bouwman est un doux rêveur et un génie de la six cordes...

Je ne me considère pas comme militante, mais je considère qu'il y a à voir entre la musique et un éventuel message, qui ne serait pas porté d'une manière directe, [... ] simplement ça prend une forme qui peut être plus poétique.

La semaine musicale du Cap-Vert continue, ce mardi, à l'Atlantic Music Expo, ce grand marché de la musique. En ce deuxième jour de concerts, de conférences et de rencontres, notre envoyé spécial y a croisé Djazia Satour, jeune chanteuse algérienne à la voix puissante et Paul Bouwman, un guitariste cap-verdien au son à nul autre pareil.

