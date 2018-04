Burundi: Dernière ligne droite avant le très contesté référendum constitutionnel

Une allusion très claire à l'opposition interne, qui a au contraire décidé de faire campagne pour le non, même si elle ne se fait pas d'illusion sur l'issue du vote. Ses militants ont été forcés de se faire inscrire sur les listes électorales, les récalcitrants ont été parfois arrêtés, tabassés ou certains tués, selon les ONG locales et internationales.

Au Burundi, il ne reste qu'un mois avant le référendum du 17 mai, fortement critiqué par l'opposition. Celui-ci doit entériner une révision de la loi fondamentale, qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La Commission électorale nationale indépendante, la Ceni, dit avoir débuté le déploiement du matériel lourd en direction des commissions électorales provinciales du pays et annonce que les cartes d'électeurs sont en train d'être imprimés. Officiellement, tout le monde se prépare et attend le début d'une campagne électorale de deux semaines qui doit commencer le 1er mai et s'achever 48 heures avant le scrutin.

