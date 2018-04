Burkina Faso: Lutte contre la fraude - 166 000 paquets de cigarette "enterrés" à Bobo

«Les secteurs de l'industrie et du commerce auraient pu apporter plus de recettes à l'Etat, s'ils n'étaient pas victimes de fraudes», a dit le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes.

Pour lui, la fraude est un fléau qui freine le développement industriel et commercial du Burkina Faso. La contrebande participe à la fragilisation du tissu économique et expose les consommateurs à des produits qui ne sont pas aux normes de qualité, a-t-il soutenu.

Leur destruction, a-t-il souligné, a pour but, de protéger les consommateurs, mais aussi de lutter contre la concurrence déloyale et la fraude.

La police, la douane, la gendarmerie, l'Autorité nationale de lutte contre la fraude et les directions régionales des affaires économiques et de la répression de la fraude continuent leur combat contre les produits contrefaits. Elles ont saisi dans ce cadre, 166 450 paquets de cigarette dont la valeur est estimée à environ 35 millions de FCFA. Ces cigarettes de différentes marques sont interdites de vente au Burkina Faso.

