Burkina Faso: Diplomatie - Des députés découvrent le secret des questions stratégiques

Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) organise, du 16 au 19 avril 2018, à Ouagadougou, un atelier de formation au profit des parlementaires et des cadres des ministères en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense. Pendant 96 heures, les participants seront outillés sur les questions de stratégies et de pratiques parlementaires.

Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) poursuit ses efforts de recherche de solutions aux défis qui plombent le développement de la zone sahélienne.

Après une première formation en 2016 au profit des parlementaires du Burkina Faso, il rebelote avec une deuxième session. En effet, le centre tient, du 16 au 19 avril 2018, un atelier de formation sur le thème : «Diplomatie et pratiques parlementaires».

Pendant 96 heures, les participants constitués de députés, de cadres des ministères en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité, de la Défense du Burkina Faso et des étudiants auront à se familiariser avec les questions internationales, parlementaires, diplomatiques, sécuritaires, économiques stratégiques, géopolitiques et géostratégiques.

Pour le directeur général du CEDS Dakar, Boubacar Socrate Diallo, son centre entend accompagner, à travers cette session et d'autres formations, les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre et la consolidation des acquis du Plan national de développement économique et social (PNDES).

«Notre institution dispose d'une grande expertise mondialement reconnue. Nous entendons mettre à la disposition de l'Etat un pôle d'expertise en matière de diplomatie, de coopération internationale, d'intelligence économique pour accompagner le Burkina dans le processus de son développement économique et social», a-t-il indiqué.

Pour réussir cette mission, une représentation du CEDS a été ouverte au pays des Hommes intègres sous la direction de l'antenne de Dakar.

De l'avis du délégué CEDS Burkina Faso, Maxime Koné, des formations diplomantes de courtes et de longues durées, la facilitation des inscriptions pour les formations de longues durées dans les neuf antennes du CEDS à travers le monde et l'organisation de conférences géopolitiques touchant le développement de l'Afrique et du Burkina sont, entre autres, les missions assignées à la représentation burkinabè.

Cette initiative est saluée par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Convaincu que si les députés ne sont pas bien outillés, il leur sera difficile de bien analyser et donner des résultats tangibles aux défis.

M. Sakandé a insisté sur les besoins de formation des élus du peuple. «Il existe un lien étroit entre les institutions parlementaires efficaces et la qualité de ses membres notamment leur maîtrise des questions stratégiques juridiques, politiques et internationales», a-t-il expliqué. D'où la présence de parlementaires à cet atelier de formation.

En sus du renforcement des capacités, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que son institution s'investit dans la diplomatie parlementaire. «Nous estimons que le gouvernement est dans son rôle normal, l'Assemblée nationale peut aussi développer des relations d'amitié entre les peuples.

Dans le cadre de notre agenda, il est prévu la mise en place de 47 groupes d'amitié parlementaires avec les autres peuples d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et de l'Océanie», a noté Alassane Bala Sakandé.

Puis de préciser que les actions qui se mènent à l'hémicycle viennent en complément à l'exécutif pour le rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur.