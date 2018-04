Cote d'Ivoire/Algérie: L'ASEC Mimosas poursuit son chemin

Sans trembler, l'ASEC Mimosas s'est qualifié pour la suite de la Coupe de la Confédération Total en imposant un nul vierge au CR Bélouizdad, à Alger et devant une affluence record au stade municipal.

Défait à l'aller (1-0) à Abidjan, le club algérois devait au moins marquer un but pour venir à bout de son adversaire ivoirien.

Les attaquants Rouge et blanc avaient ainsi une grande responsabilité mais, paradoxalement, ce sont leurs camarades de la défense qui se sont mis en évidence. Rapidement, Amir Belaili trouve, sur coup franc, la tête de Mohamed Naâmani qui passe juste au-dessus de la transversale (12e).

Quelques minutes après, Ahmida Zenasni, le latéral gauche très offensif du Chabab, tente à son tour de tromper la vigilance du portier ivoirien, Abdoul Karim Cissé mais son tir est trop écrasé (15e).

Le danger vient donc sur coup de pied arrêté. Amir Belaili, toujours lui, trouve cette fois-ci la tête de son capitaine, Zaki Draoui, qui voit sa tête smashée passer tout près du cadre.

Les Iivoiriens vont être plus entreprenants en seconde période. Hamed Diomande aurait même pu ouvrir la marque sans l'intervention du gardien Abdelkader Salhi (70e).

Les Bélouizdadis vont confondre précipitation et rapidité durant le dernier quart d'heure au grand bonheur des Ivoiriens, qui arrachent un nul, malgré une pression énorme de la galerie locale.

Le rêve africain du CRB s'est brisé face à l'ASEC Mimosas qui se remet un peu dans la lumière après une série d'échecs sur la scène continentale ces dernières années.

Réactions

Rachid Taoussi (entraîneur du CR Bélouizdad)

« Je pense qu'on a tout essayé, mais le balon n'a pas voulu entrer. On a beaucoup péché dans le dernier geste, comme lors du match aller.

D'ailleurs, je pense que c'est au match aller joué à Abidjan que la qualification s'est jouée. On est triste de quitter cette compétition mais on le fait avec les honneurs car on a montré beaucoup de belles choses et ça nous a aussi permis de gagner en confiance ».

Amani Yao Lambert (entraîneur de l'ASEC Mimosas)

« On savait que le match allait être difficile mais on a su comment défendre et surtout comment isoler leur seul attaquant de pointe.

Le CRB était près de marquer, tout comme nous d'ailleurs en seconde période. Mais bon, je pense que le but inscrit au match aller nous a été précieux puisque c'est grâce à lui qu'on a décroché la qualification ».