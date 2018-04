Algérie/Nigeria: L'USM Alger à sa main

Au final, ce ne fut qu'une simple formalité pour l'USM Alger qui a dominé les Nigérians de Plateau United sur le score sans appel de 4 buts à 0 assurant sa place parmi les seize qualifiés de la phase de poules de la Coupe de la confédération Total.

Sans détail et devant une affluence très moyenne, l'USMA a pris les choses en main dès le coup d'envoi et s'est créé beaucoup d'occasions de buts, ratées par précipitation. Cette domination va cependant payer à la demi-heure de jeu grâce au buteur maison, Oussama Darfalou.

Suite à un corner de Rabie Meftah, Kadour Beldjilali, libre de tout marquage, voit son tir repoussé par le poteau, Darfalou est à la réception, et d'une jolie tête met le cuir au fond des filets du gardien Ajiboye Oladele.

L'USMA va ajouter un second but dix minutes plus tard grâce à un autre coup de pied arrêté. Corner de Rabie Meftah et tête de Kadour Beldjilali qui saute plus haut que tout le monde pour doubler la mise.

Oussama Darfalou mettra définitivement l'USMA à l'abri dès le retour des vestiaires (48') en inscrivant le 3-0, avant que le milieu de terrain, Mohamed Benkhemassa ne ponctue le festival des buts, d'une jolie frappe, ne laissant aucune chance au portier nigérian, à huit minutes de la fin.

C'est une victoire avec l'art et la manière pour les Rouge et noir qui visent le sacre africain, après avoir perdu la finale de la Ligue des champions en 2015, mais il leur faudra se montrer plus solide à l'extérieur, comme en témoigne leur défaite à l'aller à Lagos (1-2).

Réactions

Miloud Hamdi (entraîneur de l'USM Alger)

« Je pense que nous avons amplement mérité notre qualification et cela à tous les niveaux. Nous avons fait preuve d'une grande efficacité en attaque.

Nos deux premiers buts nous ont facilité la tâche. Je remercie les joueurs pour les efforts qu'ils ont consentis tout au long de la rencontre ».

Kennedy Boboye (entraîneur de Plateau United)

« Nous avons fait le déplacement à Alger pour se qualifier. Mais notre victoire du match aller s'est révélée insuffisante. On a éprouvé des difficultés sur le terrain, en raison de notre manque d'expérience.

C'est dommage pour nous. Il nous faut désormais apprendre de cette défaite pour les prochains rendez-vous »