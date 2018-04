Ile Maurice: Décongestion routière - Une nouvelle route construite à Quatre-Bornes

C'est une scène pour le moins insolite. Pourtant, cet habitant de Quartier-Militaire, a bel et bien tenté… Plus »

Par ailleurs, la RDA prévoit de construire une nouvelle voie à hauteur de la Rue St Jean et de l'échangeur de St Jean. Et ce, afin de réduire les bouchons qui seront causés par les travaux du Metro Express dans la région. Il est également prévu de prendre d'autres mesures en vue de décongestionner la ville de Quatre-Bornes.

Elle devrait en effet construire une route reliant l'autoroute M3 et l'Avenue Hillcrest, à Quatre-Bornes. C'est ce qu'a répondu le ministre des Infrastructures publiques et du transport, Nando Bodha, à une question de Kavy Ramano sur le problème d'embouteillage dans cette ville.

