Madagascar: Transport aérien - Des doutes s'installent sur le redressement d'Air Madagascar

Insuffisance de trésorerie. En effet, dans se communications officielles, le staff dirigeant de la compagnie avance que le calendrier du redressement est respecté. Lors de la dernière conférence, Les Besoa Razafimaharo, Eric Koller et Marie Joseph Malé, respectivement DG d'Air Madagascar, PCA d'Air Madagascar et PDG d'Air Austral ont affirmé que « le redressement est en bonne voie ». Ce qui n'est apparemment pas de l'avis de certains employés de la compagnie qui affirment que tout n'est pas, pour le moment, dans l'ordre. Au niveau de la maintenance des appareils d'Air Madagascar, par exemple, l'on affirme que compte tenu d'une insuffisance de trésorerie, les services techniques ne sont pas capables d'acheter convenablement les pièces détachées. C'est d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, la remise en marche des « Twin Otter » et d'un « ATR » tarde à se concrétiser. En effet, aux dernières nouvelles, ces appareils censés renforcer le réseau domestique ne sont pas encore fonctionnels. D'où, d'ailleurs le report de la date de mise en œuvre de Tsaradia, la filiale dédiée aux vols domestiques.

Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Etat ne lésine pas sur les moyens pour réaliser le processus de redressement d'Air Madagascar. Dans le cadre du partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral, par exemple, les 300 milliards d'ariary déboursés par le gouvernement prouvent que le redressement de la compagnie est une priorité pour l'Etat. Cependant, à un peu plus de cinq mois après la signature du partenariat stratégique, les doutes commencent à s'installer.

