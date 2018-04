Madagascar: Dr Hanta Baraka - «Madagascar avance dans la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale»

interview

Le Dr Hanta Baraka lors du lancement officiel de l'atelier portant sur la protection sociale adaptée aux chocs au Carlton Anosy hier.

La mise en place d'un cercle vertueux composé par les initiatives humanitaires, de résilience/de relèvement et développement est la clé de voûte d'une mise en œuvre de politique de protection sociale répondant aux réalités et besoins de la population malgache. Plus particulièrement pour la population sujette et/ou vulnérable à des chocs et pressions de toutes formes. Le Dr Hanta Baraka, secrétaire général auprès du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme nous livre quelques points clés sur la thématique de protection sociale.

Madagascar prépare actuellement un atelier de deux jours relatif à la protection sociale adaptée aux chocs. Qu'en-est-il de la situation actuelle de la protection sociale dans la Grande Ile?

Des avancées sont actuellement palpables en matière de protection sociale. Il convient de noter que le pays a initié la politique sur la protection sociale en 2015 et que depuis, des actions concrètes ont été menées par le gouvernement, via le ministère de la Population, pour bénéficier la population vulnérable des différentes régions d'une protection sociale adéquate répondant aux réalités existantes. Le cas du programme « Fiavota » initié dans le Sud de l'île en est une parfaite illustration. Si vous allez actuellement dans cette partie du pays, vous constaterez des réels changements. Ne serait-ce que la hausse du taux de scolarisation chez les enfants.

Par rapport aux changements, n'est-il pas temps de penser à des actions de développement dans les régions malgaches?

Effectivement, les actions humanitaires seules ne suffisent pas. Elles sont, certes, importantes et peuvent aider les populations vulnérables et sujettes à des chocs mais il ne faut pas s'arrêter là. Il convient de mettre en place un cycle qui commence par des actions humanitaires. La prochaine étape du cercle en question consiste à faire en sorte que les populations qui ont été vulnérables se trouvent en état de résilience et de relèvement. C'est, une fois ces étapes franchies, que l'on passe aux actions de développement. A lui seul, le cycle doit représenter un cercle vertueux devant permettre à la population malgache de se développer.

Quel est le lien avec l'atelier de deux jours qui se tient actuellement à Madagascar ?

L'atelier est l'occasion pour les participants de discuter des points clés de la mise en œuvre de ce cercle vertueux. Il devrait aboutir sur une feuille de route regroupant les axes à suivre pour la mise en place de la protection sociale adaptée aux chocs pour une population plus résiliente.