Madagascar: Le raidissement du pouvoir

Les termes du préfet sont sans ambiguïté : la manifestation des députés TIM-MAPAR du samedi 21 avril est interdite.

Les parlementaires qui sont décidés à rencontrer leurs électeurs sont donc prévenus. Même si l'espoir existe encore de voir la situation se débloquer, on sent que la situation est en train de déraper. On sent un climat de révolte s'installer car une partie de la population est à bout. On a l'impression que l'histoire est un éternel recommencement.

C'est tout un processus qui est maintenant en train de s'enclencher. Le pouvoir qui a pris l'habitude d'imposer ses règles sans risques d'être contredit est maintenant face à une opposition décidée à ne pas se plier devant ses pratiques. Petit à petit, l'opinion s'est sentie concernée par les scandales survenus ces derniers temps. L'union formée par les parlementaires opposés au régime a réussi à cristalliser le mécontentement qui couvait. La parole s'est libérée et on sent monter une certaine exaspération. Le moment idéal pour l'exprimer n'est-il pas lors d'une rencontre des députés avec leurs électeurs ?

Cette manifestation de samedi 21 avril est donc attendue avec un certain intérêt par une grande partie de la population tananarivienne ayant retrouvé son esprit frondeur. Le lieu où elle devrait se tenir est chargé de symbole. Le parvis de l'hôtel de ville se trouve sur cette place du 13 Mai où ont débuté les événements de 1972, de 1991, de 2002 et de 2009. Le préfet détenteur du pouvoir d'autorisation de manifestation dans la capitale a décidé de rester inflexible. Il a opposé une fin de non recevoir aux députés venus lui faire part de la tenue de manifestation. Il a même durci le ton et leur adressé des menaces à peine voilée. Il a affirmé qu'aucune autorisation du bureau permanent n'était nécessaire pour procéder à leur arrestation. Voilà où on en est actuellement. Les deux parties sont en train de se raidir. On s'achemine vers un samedi sous haute tension.