Madagascar: Natation - La DTN dans la ligne de mire de trois ligues

La natation est un sport dont l'adversaire est le chrono et non les nageurs.

La ligue de Boeny, de Vakinankaratra et celle d'Analamanga ne sont pas vraiment contentes à 100% de la direction technique nationale de la natation. Harivola Razafindrainibe est dans leur ligne de mire actuellement.

« Des anomalies, des notes perdues, des records qui tardent à être validés et parfois des fiches techniques imprimées qui deviennent des fiches manuelles » telles sont parmi d'autres réclamations ce que reprochent des parents, des clubs et des ligues à la Direction technique nationale. Selon Jaona Rabary du club de natation de Saint-Michel « la plupart n'osent pas réclamer car la DTN est l'instance décideuse de la décision technique, qui peut faire basculer beaucoup de choses. Mais en sport, en tant que sportif, éducateur et surtout pour le fair-play, il faut vraiment faire parler les performances mais non des règlements incroyables et qui sortent souvent juste les veilles des compétitions ».

Meilleure dossiste disqualifiée. Parmi ces anomalies, des nageurs déplorent la disqualification de la jeune Idealy de Cosra meilleure dossiste malgache après Elodie. Ce qui met une nageuse du club de Managing en 2e position donc en lice pour la course pour les championnats du monde de natation, et évitant l'autre.

De même, une championne du style de nage papillon a été classé 4e alors que tout le monde l'a vu arriver en premier. Et les médaillés devant elle lui ont rendu sa médaille disant qu'ils ont vu ce qu'elle a réalisé ! Tout simplement.

La gestion de la liste des nageurs pour la Chine aussi a été sujette à polémique. La formation en Chine a été déclarée comme un stage de préparation des Jeux des Iles et ouverte aux nageurs qualifiés de 15 à 25 ans pour qu'on ait le maximum de médailles au JIOI. En vertu de quelle logique enlève-t-on donc des meilleurs nageurs nés de 1999 à 2001 si la sélection est pour les JIOI ? C'est aux techniciens d'éviter ces pleurs de nageurs comme ceux du jeune antsirabéen qui a été enlevé de la sélection ainsi que d'autres nageurs qualifiés de vieux ! Et non de décevoir en permanence les jeunes qui feront la natation de demain.

Sélection de techniciens. La sélection des techniciens pour la Chine a été décidée par la DTN ou validée par elle, prenant sans aviser deux coaches de Saint-Michel pour quatre mois sans aviser la présidence ou la direction de ce club. « On ne veut pas polémiquer dessus mais le fait est là, on manque de coach et on n'a pas été avisé ». Il en est de même pour la ligue d'Analamanga dont le Conseiller Technique Régional Rado Ralambomanana a été sélectionné et envoyé en formation en Tunisie sans aviser la présidente de la ligue qu'après coup, comme ça.

« Nous ne visons nullement la fédération » disent les techniciens déçus de ces agissements. Seulement la Directrice technique nationale. On ne remet nullement ses compétences en jeu. Il s'agit de son objectivité qui est mise en cause. En effet, être DTN, entraîneur national, coach de club, parent de nageur est très très difficile à gérer émotionnellement et surtout objectivement. Les failles sont plus que visibles ».