Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Marche solidaire « Pousse me baby », ce samedi

Des adeptes du roller figuraient parmi les participants lors des précédentes éditions de « Pousse me baby ».

Ce samedi, la marche solidaire baptisée « Pousse me baby » se tiendra à Toliara, à l'initiative de l'ONG « Bel Avenir » à Toliara. Cette marche solidaire qui en est, cette année, à sa sixième édition, vise à lutter contre la malnutrition chronique. Dès 6 h du matin les quelque 300 participants à la marche prendront le départ au Centre d'Art et Musique, cinéma Tropic à Toliara, pour rejoindre les centres d'éducation environnementale « Mangily Plage » et « Mangily Forêt ». « Pousse me baby » entre dans le cadre de la campagne « Chaque coco compte », une campagne de sensibilisation et de levée de fonds organisée par l'ONG « Bel Avenir » et le réseau international « Eau de Coco » pour mettre en avant la lutte contre la malnutrition. « Chaque coco compte » renvoie ainsi au fait que chaque personne compte dans la lutte contre la malnutrition.

Trois arrêts, respectivement à Belalanda, Tsingoritelo et Tsivonoy sont prévus pour sensibiliser la population à la lutte contre la malnutrition. La marche se terminera donc à Mangily où les participants mèneront des activités plus attrayantes jusqu'au lendemain, en réalisant des activités de sensibilisation toujours dans le cadre du thème de la campagne « Chaque coco compte ».