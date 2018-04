Madagascar: Foire du livre - La lecture pour l'ouverture au monde

La foire du livre arrive à sa 14e édition.

« Lire des livres, lire délivre !» Tel est le thème par excellence de la 14e édition de la foire du livre. Une énième occasion de démontrer que la lecture fait partie intégrante de la culture et l'ouverture sur le monde.

La lecture ouvre l'esprit et élargit les horizons. Il est fondamental que chaque individu, chaque enfant puisse avoir accès au livre et voilà maintenant 14 ans que la foire du livre permet des rencontres fructueuses ente professionnels et passionnés. Cette année, les organisateurs ont choisi la conscientisation en avançant que lire des livres peut être le prélude à l'ascenseur social car lire délivre de l'ignorance. Du 23 au 27 avril, auteurs, éditeurs, lecteurs, professionnels, enfants et étudiants se donnent rendez-vous au Jardin d'Antaninarenina pour vivre de cette passion en commun.

Journée mondiale. Entrant dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur, des conférences-débats sur le monde du livre et des rencontres d'auteurs rempliront la programmation. Dix-sept stands seront prêts à accueillir les visiteurs durant les cinq jours de la foire. Livres édités localement, importés en différentes langues ainsi que des nouveautés en matière d'édition seront disponibles sur place.

Les organisateurs ne cessent d'interpeller les autorités compétentes quant aux problèmes de l'édition à Madagascar. « Nous souhaitons voir la mise en place d'une politique claire concernant cette branche, notamment sur la baisse ou l'exonération de taxes sur les matières premières et le renforcement de réseaux de distribution dans les autres régions. Le soutien de l'Etat sur la vulgarisation des livres nous faciliterait certainement la tâche» lancent-t-ils lors de la conférence de presse hier.

Outil de conscientisation. A rappeler que les associations organisatrices dont la Synael, l'AEdiM et la Société Biblique Malgache ont mis en place la foire afin de réveiller en tout un chacun l'amour du livre et les conscientiser que grâce à ce merveilleux outil qu'est le livre, on peut défaire les chaînes sous toutes ses formes et s'ouvrir au monde qui nous entoure. Cette Foire fait partie des moyens utilisés pour renforcer les compétences du milieu de l'édition afin d'en faire une industrie du livre à part entière, tout en contribuant à l'amélioration de l'éducation malgache. L'idée est de promouvoir l'édition malgache au niveau national, régional et international en valorisant ainsi des auteurs et leurs écrits. Un secteur à voir de près !