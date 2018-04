Afrique: Intégration économique - L'Afrique aura sa propre monnaie en 2034 !

Il a déclaré que l’avènement de la monnaie unique africaine pourra intervenir entre 2028 et 2034. Toutefois, il faudra a-t-il indiqué mettre rapidement en place l’institut monétaire africain. Un instrument qui sera basée au Nigéria et va coordonner les activités de la quarantaine de banques centrales qui se trouvent sur le continent pour les réglages indispensables afin d’atteindre cette ultime étape.

C’était lors d’une conférence de presse tenue en marge de la deuxième réunion du Comité technique stratégique (CTS) sur les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration, le 16 avril 2018, au siège de l’Union africaine, à Addis Abeba, en Ethiopie. L’Afrique pourrait même franchir cette étape essentielle dans son intégration plus tôt que prévue. C’est-à-dire en 2028 à en croire le Dr Kouassi.

