Sénégal: Coupe de la CAF - La victoire 3-1 est à la fois beaucoup et peu (Manager général)

"Il fait 23 degrés le jour et le terrain et le stade sont très beaux tous neufs. La pelouse est superbe mais elle n'était pas tondue et on verra si c'est fait exprès demain, ils nous ont dit qu'ils allaient la tondre, actuellement elle est un peu lente", a fait savoir le technicien français.

"Pour les joueurs aucun problème, nous avons tout fait pour qu'ils se concentrent sur le travail et la séance annulée n'était pas vraiment gênante car une séance à J-2 on ne fait pas de jeu d'habitude", a-t-il précisé.

"Après, il y a la gestion émotionnelle par rapport au match et à l'évolution du score on a travaillé sur ce domaine mais tu ne sais jamais comment vont se comporter les gamins", a-t-il expliqué relevant que les différentes péripéties du voyage n'ont pas affecté ses joueurs.

Sur le terrain de la RS Berkane, Génération Foot devra "savoir garder le ballon et jouer dès que ça sera possible car c'est encore la que l'on est les meilleurs", a-t-il dit.

" Nous devons être bons dans le replacement et le jeu aérien car ils vont mettre la pression, il faudra certainement beaucoup courir au début", a-t-il commenté se réjouissant que le défenseur central, Ismaila Simpara sorti sur blessure au match aller "ait repris et est prêt à jouer".

"Nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects et tous les scenarii possibles mais on ne sait jamais comment les gamins vont réagir", a expliqué le technicien français.

