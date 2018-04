Sénégal: L'APR de Kolda salue les "performances économiques" enregistrées par le gouvernement

Dakar — Le bureau politique de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Kolda (sud) a salué, dans un communiqué, les "bonnes performances économiques" enregistrées par le gouvernement, lesquelles se sont matérialisées par une production arachidière régionale de 139.558 tonnes et rizicole de 75.747 tonnes en 2017.

"La région de Kolda a enregistré une production arachidière de 139.558 tonnes en 2017 contre 47.498 tonnes en 2012 et une production rizicole de 75.747 tonnes en 2017 contre 22.733 tonnes en 2012 grâce aux efforts considérables de la SODAGRI", la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, écrit l'APR de Kolda, avant de relever, pour le saluer, le taux de croissance du Sénégal, passé "de 2% en 2012 à 7,2% l'année dernière", en 2017.

Selon les responsables de l'APR de Kolda, "ces productions qui ont quasiment triplé en l'espace de quatre ans montrent à suffisance les efforts louables en termes de semence de qualité et de subventions de matériels agricoles réalisés par le gouvernement dans le secteur de l'agriculture moteur de la croissance socio-économique".

Le bureau politique demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de la commercialisation de l'arachide et de la promotion de la consommation du riz local, "pour assurer notre souveraineté alimentaire", lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, le bureau politique de l'APR à Kolda "s'est fortement réjoui de la qualité de la signature du gouvernement du Sénégal qui lui permet de lever des fonds pour réaliser des projets structurants et innovants tels que le Train express régional, les autoroutes de dernière génération, la diversification des sources d'énergie avec la promotion du solaire".

S"y ajoute "le rétablissement de l'équité en termes d'infrastructures entre les villes, le monde rural et les zones transfrontalières à travers respectivement le Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES), le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA)".

"Ces performances témoignent éloquemment de la pertinence et de la réussite du Plan Sénégal émergent (PSE) notre référentiel national en matière de politique économique et social", soutiennent les responsables de l'APR de Kolda.

Aussi appellent-ils à consolider les politiques sociales en cours comme la Bourse de sécurité familiale, la Carte d'égalité des chances, la Couverture maladie universelle (CMU) et la modernisation des foyers religieux, entre autres.

Le bureau politique de l'APR dit par ailleurs se féliciter de "la disponibilité du gouvernement de négocier avec les syndicats d'enseignants et des mesures prises pour traquer les auteurs des rapts et meurtres d'enfants qui avaient fini par instaurer une panique générale chez les enfants et leurs parents".