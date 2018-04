Sénégal: Convention de partenariat entre Promovilles et le CSFBTP au bénéfice de 1500 jeunes

"La mise en place de ce SIG et d'une base de données géo-spatiales répond aux besoins de capacitation des services techniques municipaux. Ce dispositif permettra à ses bénéficiaires de maîtriser le capital infrastructurel et le niveau d'exploitation pour bien maîtriser la croissance urbaine et définir des projections d'investissements", ajoute le communiqué.

Elle poursuit que les 1500 jeunes sélectionnés à travers un appel public à candidature et formés dans les différents métiers du BTP pourront également bénéficier d'une formation spécifique en création et gestion de microentreprises afin d'intégrer le monde du travail par l'auto- emploi avec la création de leur propre structure.

"Il encourage l'insertion des jeunes dans les métiers du BTP qui absorbent 80% des investissements, le Programme Promovilles compte ainsi contribuer efficacement à la réduction du taux de chômage, conformément à la stratégie nationale de promotion de l'emploi et à l'Initiative conjointe des partenaires (BAD, OIT et UA en 2011)", note la même source.

Dakar — Les responsables du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) et du Centre sectoriel de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio (CSFBTP) ont signé, mardi, une convention de partenariat destinée à la formation de 1500 jeunes, a appris l'APS.

