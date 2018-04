Nous avons aussi, a-t-il dit, échangé sur un certain nombre de sujets, même si nous ne sommes pas allés en profondeur dans notre conversation. Le principal sujet évoqué est le travail que l'AN, sous la haute direction de Bala Sakandé, fait et la manière dont l'opposition parlementaire va continuer à jouer sa partition dans cette direction.

« Quand un étudiant se retrouve avec son professeur, on ne peut que parler de l'université. Donc, nous avons parlé de tout et de rien. Nous avons aussi parlé de politique, juste pour vous dire que c'est vraiment une visite de courtoisie, mais dans les jours à venir, nous allons nous retrouver pour parler de travail », a-t-il indiqué.

Et quelque part, a-t-il poursuivi, j'avais une dette envers le président du CFOP en tant que mon ancien professeur, et il fallait que je m'acquitte de cette dette. D'où sa présence chez le président du CFOP, a-t-il indiqué.

Selon ce dernier, après son élection à la tête de l'AN, le Chef de file de l'opposition avec à sa tête Zéphirin Diabré, avait exprimé le besoin de venir le féliciter et en son temps, il avait voulu refuser, parce Zéphirin Diabré est son aîné et en même temps, son ancien professeur.

Au-delà de nos divergences politiques, nous sommes tous des humains et fils d'un même pays qui est le Burkina, et en tant que président de l'AN, il est de mon droit de respecter celui qui m'a donné le savoir ».

« C'est une visite de courtoisie pour échanger sur les problèmes de la Nation et profiter demander conseils et bénédictions au président du CFOP, parce que c'est un aîné et en même temps mon ancien professeur. Donc, j'ai beaucoup à apprendre de lui.

