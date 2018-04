Afrique: Coupe de la conféderation - L'Asec joue sa survie sur le continent

Mais qu'à cela ne tienne. L'Asec Mimosas est si proche du but et, le capitaine Angbandji Alex Christian Coulibaly Wonlo, Sanogo Issa et leurs camarades entendent rehausser leur niveau de jeu pour composter leur billet.

Le technicien algérien a même donné le ton de ce qui attend Samaké Gaoussou, Diomandé Hamed Hervé, Badié Gbagnon et leurs camarades, ce mardi. «Nous venons de finir la première partie. La seconde sera chez nous, dans nos conditions, sur notre terrain et avec notre public... », a-t-il prévenu, en conférence.

A la tête d'un commando de 18 joueurs parmi lesquels on retrouve le buteur maison Amed Touré, le métronome du jeu Komlan Agbegniadan, le feu-follet Yao Alphonse Fonsinho, N'Dao Mohamed Lamine et le portier Cissé Abdoul Karim, Amani Yao est prêt à tout donner pour la qualification.

Jusque-là, nous avons montré que nous savons voyager et nous comptons le prouver une nouvelle fois. Nous serons à 11 contre 11 sur le terrain et nous devrons montrer que nous sommes des hommes», a déclaré Amani Yao, l'entraineur de l'Asec.

Un match pour la survie contre les Algériens du CR Belouizdad après le succès étriqué (1-0) du match aller du dimanche 8 avril dernier à Abidjan. «L'essentiel pour nous à Abidjan était de gagner sans prendre de but. Si nous réussissons à marquer un but en Algérie, l'adversaire sera obligé d'inscrire trois buts pour nous éliminer.

L'Asec Mimosas sait voyager ! Et ce mardi, la formation jaune et noir veut confirmer ce qui apparait comme une force pour elle. Victorieux de la manche aller du tour de cadrage de la 15e Coupe de la Confédération de la CAF, les Mimos entendent tout donner pour accéder à la phase de poules.

