Sénégal: L'ESP veut intégrer le numérique dans l'enseignement supérieur

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane a inauguré, mardi, le centre Techno-pédagogie de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), destiné à la promotion de l'intégration du numérique dans l'enseignement supérieur.

Ce nouvel outil à vocation nationale et sous régionale, mis sur pied avec l'appui de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), permettra aux enseignants de l'ESP, de la Faculté des Sciences et Techniques, de l'EBAD et aux étudiants de bénéficier du programme MOOC, une véritable révolution au service de l'éducation.

Le programme "MOOC for dévelopment" vise à promouvoir l'intégration du numérique éducatif dans l'enseignement Supérieur en Afrique a indiqué le professeur Mary Teuw Niane.

"Il n'est donc plus à démontrer que le numérique présente aujourd'hui beaucoup d'opportunités" a souligné le ministre.

Selon Mary Teuw Niane, avec le nouveau centre les enseignants de l'ESP pourront collaborer avec d'autres institutions de l'enseignement supérieur et améliorer la qualité de la formation dispensée dans les métiers d'ingénieur.

"Ils (enseignants) pourront aussi et surtout mutualiser et valoriser des ressources produites par et pour l'ensemble des institutions" a- t-il fait remarquer avant de remercier le directeur du programme "MOOC for development" en Afrique, Dimitrios Noukakis pour son soutien dans la construction du centre.

"Le programme MOOC ouvre de nouvelles perspectives aux enseignants qui ont ainsi un outil qui leur permettra d'enregistrer leurs cours, de les enseigner à distance au Sénégal et dans la sous-région" a, pour sa part, expliqué Dimitrios Noukakis.

La première phase de la collaboration de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et de l'ESP dans le programme MOOCS consistera à former 20 enseignants de l'ESP apprend t-on.

Au terme de la formation d'un an, les enseignants vont intégrer l'enseignement numérique dans leurs cours.

Le programme MOOC (cours en ligne ouvert à tous, en français) est un type de formation à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants, enseignants et étudiants qui sont dispersés géographiquement et communiquent uniquement par Internet.