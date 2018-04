Gabon: Les Mamboundouistes au coeur des qestions qui préoccupent les Gabonais

Les Mamboundouistes se sont réunis le samedi, 14 Avril 2018 à 10h30 en vue de délibérer sur les questions qui touchent le quotidien des Gabonais. Ils ont porté leur regard critique sur une des priorités de l'heure du gouvernement notamment, le vaste plan de rénovation des écoles primaires sur l'ensemble du territoire.

Lors de son message à la Nation, le Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a prononcé le 31 décembre 2017 pour présenter ses vœux 2018 au peuple gabonais, un discours solennel à l'occasion du Nouvel An au cours duquel, il a promis d'apporter des réponses aux problèmes qui touchent le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Aux préoccupations de la vie de tous les jours à savoir : l'emploi, l'éducation, la santé, le logement, le pouvoir d'achat, les retraites...

Dans le même temps, il avait également annoncé un vaste plan de rénovation des écoles primaires sur l'ensemble du territoire. Un projet qui vise une véritable remise à neuf des établissements avec des travaux qui seront réalisés sur les aspects aussi bien esthétiques que pratiques et sécuritaires : réseaux électriques, plomberie, toitures, menuiseries, peintures...

L'objectif est d'améliorer les conditions d'éducation des élèves sur l'ensemble du territoire, mais aussi d'offrir une activité économique aux entreprises locales à qui les travaux devront être réservés.

Prenant acte de cette importante mesure qui relève du confort des élèves et des enseignants du Gabon, les Mamboundouistes invitent le gouvernement à communiquer sur les questions ci-après :

Sachant que cette dépense n'est pas inscrite dans la loi des Finances 2018, comment le gouvernement a-t-il fait pour avoir de l'argent en vue de financer ce vaste projet ?

Combien de lots représentent les 10% attribués pour des raisons d'urgence aux entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres ? Quand bien même, cette façon de faire n'a pas respecté la procédure y relative, notamment en son article 2 du Décret N°254 /PR/MEEDD portant Code des Marchés Publics ;

Les Mamboundouistes exigent la publication des PME ayant bénéficié des 10% des établissements qui ont fait l'objet d'une passation de gré à gré ;

Puisque la priorité est accordée aux PME Gabonaises pour lesdits travaux, que le gouvernement puisse publier de façon in extenso, les noms des PME gabonaises retenues à cet effet et ses lots, y compris la situation géographique de chacune ;

A combien se chiffre le montant global de la dépense de cette opération ?

Conformément au Décret N°254/PR/MEEDD du 19 juin 2012, les Mamboundouistes demandent au gouvernement la garantie de bonne exécution des PME qui ont été retenues.

Au-delà de tout ce qui précède, au Gabon, la loi d'orientation du 21/2011 du 14 Février 2012 indique clairement que l'éducation est garantie et obligatoire de 3 à 16 ans sur toute l'étendue du territoire. Ce qui veut clairement dire que le gouvernement doit mettre à la disposition des apprenants, des structures de qualité dignes de les accueillir.

A cet effet, pour sortir d'une école du sous -développement à une école démocratique, c'est-à dire où l'égalité des chances trouve son vrai sens et, afin que l'Emergence ne se nourrisse pas seulement des discours creux, les Mamboundouistes invitent le gouvernement à construire des nouvelles salles de classe pour viser un ratio de 35 élèves par classe dans l'ensemble du pays, et se conformer ainsi à l'une des principales recommandations des états généraux de l'Education, de la Recherche et de l'Adéquation Formation Emploi tenus les 17 et 18 mai 2010. Car cela aura pour avantage d'éviter de faire cohabiter le secondaire avec le primaire, ceci aura pour avantage de régler le phénomène des effectifs pléthoriques dans les villes à forte densité démographique.

Aussi, convaincus que les ressources humaines représentent la richesse la plus importante et la plus durable du pays pour impulser le processus du développement intégral et garantir à notre pays le prestige et le rayonnement, les Mamboundouistes convient le Président de la République à miser sur le secteur de l'éducation, lui accordant l'intérêt et le suivi qu'il mérite, dans une approche prospective, attentive aux mutations en cours dans le monde.

En fin, Les Mamboundouistes invitent le Président de la République et le gouvernement à aller encore plus loin en déployant un surcroit d'efforts en apportant des réponses idoines aux différents problèmes qui minent le secteur de l'éducation au Gabon, pour éradiquer le phénomène d'échec et l'interruption précoce de scolarité d'autant qu'il souhaite que la réussite soit la règle et que l'échec soit l'exception.

Fait à Libreville, le 14 Avril 2018