Angola: L'UNITA considère les élections locales comme la clé du développement du pays

Le ministre angolais des Télécommunication et Technologie de l'information, José Carvalho da Rocha,… Plus »

Il a également déclaré que le processus de mise en œuvre des élections municipales vise à mettre en œuvre le principe de la décentralisation politico-administrative et non le principe de la déconcentration.

Dans la conférence de presse, le leader de l'UNITA a présenté les clés pour la stabilité politique et le progrès social en Angola, parmi lesquelles la dépolitisation de l'État et la décentralisation locale.

Esaías Samakuva parlait lors d'une conférence de presse sur le cadre général du pays, avec des approches sur la situation politique, économique et sociale, mettant en relief les élections locales, ainsi que la réintégration des ex-soldats et le fonctionnement des tribunaux.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.