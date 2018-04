Angola: Le projet de loi sur le volontariat recueille des opinions à Moxico

Le ministre angolais des Télécommunication et Technologie de l'information, José Carvalho da Rocha,… Plus »

Parmi les principes définis dans le projet de loi en discussion, le gouvernant a mis l'accent sur la gratuité et le bénévolat. Il a justifié que le volontariat revêt une importance particulière dans le pays, non seulement parce qu'il vit dans des temps difficiles, mais aussi parce qu'il s'agit d'une valeur universelle d'actualité et d'importance.

Il a expliqué qu'être volontaire est être solidaire, une affirmation simple mais catégorique et qui n'existe que parce qu'il y a des bénévoles, qui décident d'agir, donnant le meilleur d'eux-mêmes aux autres pour une cause.

Le gouverneur de la province, Gonçalves Muandumba, a souligné le choix de la province d'accueillir la thématique d'intérêt capital et national, représentant un signe clair de décentralisation et de déconcentration, l'une des prémisses de l'Exécutif, outre être l'un des moyens de lutter contre les asymétries régionales.

Le séminaire a réuni des représentants des partis politiques, des dirigeants d'associations de jeunes, des autorités traditionnelles, des religieux et d'autres membres de la société civile, qui ont enrichi les propositions à soumettre à l'Assemblée nationale (AN).

