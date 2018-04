Angola: Le MPLA examine l'élection de trois secrétaires provinciaux de la JMPLA

Luanda — Le mémorandum sur l'élection des nouveaux premiers secrétaires des comités provinciaux de la JMPLA de Norte Cuanza, Huambo et Lunda Sul et la proposition d'occupation de postes vacants de deuxième secrétaire provincial du MPLA à Cuando Cubango ont été analysés, mardi, par le Bureau politique de ce parti.

Au niveau de la JMPLA, les premiers secrétaires provinciaux de Cuanza Norte, Sisto Paulo Bunga, a accédé au poste de secrétaire pour le Département de l'administration et finances du Comité provincial du MPLA de Lunda Sul, Ofélia Xili, au poste de vice-gouverneur pour le secteur économique, politique et social de la province, et de Huambo, Julio Paulo Cabral, pour la fin des mandats.

Cuando Cubango a comme deuxième secrétaire provincial du MPLA, João António Lineya.

Lors d'une session présidée par le vice-président du MPLA, João Lourenço, le Secrétariat du Bureau politique a apprécié en première lecture un avant-projet de code d'éthique partisane et un projet de directive sur la participation des comités d'action du parti, des noyaux de la JMPLA et des sections de l'OMA à l'organisation des militants, sympathisants et amis du parti pour le processus de mise en œuvre des élections municipales.

Celle-ci, qui est la septième réunion ordinaire du secrétariat, a analysé diverses questions relatives à la vie interne du parti.

Lors de la sixième réunion, tenue le 11 de ce mois, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA a recommandé au Gouvernement angolais, de déployer tous les efforts dans la recherche d'un consensus sur la question de la grève des enseignants, décrétée du 9 au 13 de ce mois au niveau national.

L'organe a été informé par le Groupe parlementaire du MPLA du traitement réservé à la loi proposée sur le rapatriement des ressources financières détenues à l'étranger, soumise à l'Assemblée nationale par l'Exécutif.