Afrique: Les épidémies de fièvre jaune pourraient disparaître dès 2026

Selon l'institution, la prévention de la fièvre jaune est possible grâce à un vaccin extrêmement efficace, sûr et peu coûteux. « Une seule dose de celui-ci confère une immunité durable et protège à vie contre la maladie, sans qu'il y ait besoin d'une dose de rappel. Le vaccin confère une immunité efficace dans les trente jours pour 99% des sujets vaccinés », indique l'OMS.

« De grandes épidémies de fièvre jaune surviennent lorsque des sujets infectés introduisent le virus dans des zones très peuplées avec une forte densité de moustiques et où la plupart des gens sont peu ou pas immunisés à cause des insuffisances de la vaccination. Dans ces conditions, les moustiques infectés transmettent le virus d'une personne à l'autre », explique l'OMS.

Dans une petite proportion des cas, les patients contractant la maladie développent des symptômes sévères et environ la moitié d'entre eux meurent dans les sept à dix jours suivants. Le virus est endémique dans les régions tropicales d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.

