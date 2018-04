Afrique: Coupe africaine de la Confédération - Le Cara prêt à en découdre avec Saint-George ce mercredi

Roger Elie Ossiété, l'entraîneur, a indiqué la veille que son équipe se battra afin d'arracher, au stade Alphonse-Massamba-Débat, sa qualification pour la phase de poules de la compétition.

« Nous ne pouvons pas accepter que la calebasse se casse au seuil de la porte. Nous avons la mission de sauver les quatre places. Nous devons aussi honorer le football congolais. Ce qui nous oblige à donner le meilleur de nous -mêmes pour rentrer dans la phase de poules », a souhaité le coach des Aiglons.

Roger Elie Ossiété a, en d'autres termes, assuré que son équipe est prête à en découdre avec le Saint George d'Ethiopie en match retour du tour de cadrage en s'appuyant surtout sur le travail qui a été fait après la première manche. Au match aller disputé à Addis- Abeba, en effet, les Aiglons s'étaient inclinés 0-1 à cause d'une erreur de concentration de leur gardien de but, sans laquelle le score serait de 0-0, a expliqué leur entraîneur. Une faute que le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) doit vite gommer d'autant plus que pour se qualifier à la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération, il doit s'imposer par deux buts d'écart . Roger Elie Ossiété reste confiant.

« La préparation s'est bien passée. Les joueurs sont très déterminés et engagés à faire un bon résultat à domicile », a-t-il souligné avant d'ajouter : « Il suffit que les joueurs se donnent et je suis sûr et certain qu'on peut faire plus que ça ».

Lors du tour préliminaire, le Cara avait réussi à surmonter ce handicap. Battu à Kumasi par Asante Kokoto 0-1, il avait gagné la manche retour à Brazzaville sur le même score avant d'arracher sa qualification lors de la séance des tirs au but. Tous les moyens sont donc bons pour arracher la qualification. « Le football a ses aléas. Ce qui est vrai, nous nous sommes préparés pour la victoire. Si la qualification doit venir après les tirs au but, on n'y peut rien », a poursuivi le coach des Aiglons. La seule chose qu'il redoute c'est de prendre un but qui compliquerait tout. « Nous allons jouer sur l'offensif mais nous n'allons pas négliger les aspects défensifs, parce qu'il ne faut pas prendre un but. Sinon ça compliquerait l'équation », a t-il précisé.

Rappelons que pour ce match, les Aiglons feront sans leur gardien et capitaine Chansel Massa. Chili Ngakosso a donc l'occasion de s'illustrer.