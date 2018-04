Nigeria: L'Unicef accuse Boko Haram d'avoir enlevé plus de mille enfants

L'information a été donnée par un responsable de l'agence onusienne dans le pays, Mohamed Malick Fall, cité dans un communiqué.

Mohamed Malick Fall a indiqué que depuis 2013, plus de mille enfants ont été enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, dont les deux cent soixante-seize filles kidnappées à Chibok, en 2014. On chiffre à plus de vingt mille morts et 2,6 millions de déplacés, provoqués par l'insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria. Ses cibles de prédilection sont les écoles, notamment celles qui appliquent un programme laïc. Pour Boko Haram, « l'éducation occidentale est un pêché».

Le groupe jihadiste a déjà tué au moins deux mille deux cent quatre-vingt-quinze enseignants et détruit plus de mille quatre cents écoles, selon l'Unicef. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président nigérian, Muhammadu Buhari, a déployé un effort de guerre sans précédent face au groupe islamiste armé. Mais ce groupe a conservé une capacité importante à mener des opérations « sauvages » de grande envergure, notamment contre des civils, au Nigeria, au Cameroun et au Niger.

En février dernier, les jihadistes, spécialisés dans le kidnapping de masse, ont enlevé cent onze écolières à Dapchi, dans le nord-est du pays, avant de les libérer. Ce qui a ravivé le douloureux souvenir du drame de Chibok, en avril 2014, enlevant quelque deux cent soixante-seize jeunes filles dans un pensionnat. Plus de cent d'entre elles seraient toujours détenues par le groupe, provoquant une vague d'émotion mondiale, relayée par la Première dame des Etats-Unis de l'époque, Michelle Obama.