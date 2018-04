Afrique du Sud: Le satellite le plus moderne d'Afrique prêt au lancement

L'annonce a été faite par le ministre sud-africain des Sciences et technologies, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, précisant que l'appareil sera lancé vers l'Inde, en juillet.

Pour marquer le prochain lancement du plus gros et plus avancé des satellites cubiques (CubeSat) conçus en Afrique, une cérémonie a été organisée le 17 avril, à l'Université de technologie de la péninsule du Cap (CPUT). Ce nano-satellite de 4 kg, baptisé Zacube-2, a été développé par la CPUT en coopération avec l'Institut franco-sud-africain de technologie (F'SATI).

Selon des spécialistes, ce satellite permettra de suivre les déplacements des navires le long des côtes sud-africaines et de détecter à l'avance les feux de forêt par le biais d'un dispositif d'imagerie développé par le Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle. Le projet, financé par le Département sud-africain des sciences et technologies, est géré par l'Agence spatiale nationale d'Afrique du Sud. Il est le fruit d'une étroite collaboration avec l'Université de Montpellier en France, l'ambassade de France en Afrique du Sud et la Chambre de commerce de Paris.

Notons que Zacube-2 est le second nano-satellite développé par l'Afrique du Sud. Son prédécesseur, Zacube-1, avait été lancé en 2013 pour étudier le climat.