Angola: Le pays sollicite l'appui du Fonds Monétaire International

Luanda — Le Gouvernement angolais a sollicité l'appui du Fonds Monétaire International (FMI) pour un programme non financé dénommé «Instrument de Coordination des Politiques » (Policy Coordination Instrument - PCI), afin d'appliquer les mesures contenues dans les actions de stabilisation Macroéconomique débutées en janvier 2018.

Un document du cabinet de Communication institutionnelle et Presse du Ministère des Finances parvenu mardi à l'Agence Angola Presse (Angop) souligne que ce plan servira encore à la croissante augmentation de crédibilité externe avec des effets positifs dans la captation d'investissement directs étranger.

Avec le début, cette année, de l'exécution du Plan de Développement National 2018-2022, l'Angola entre dans un nouveau cycle caractérisé par une moindre dépendance du pays aux ressources provenant de la production pétrolière et par un fort pari dans la dynamisation du secteur privé de l'économie nationale, visant la promotion des exportations non pétrolières et le remplacement des importations.

C'est dans cette perspective que s'insère la demande au FMI pour le programme non financé »Instrument de Coordination des Politiques ».

La note souligne que l'économie nationale expérimente depuis le second semestre 2014, une période économique et financière adverse, déterminée par un choc externe avec des sérieuses implications dans les comptes fiscaux du pays, la balance des paiements, le marché de change et l'économie réelle.