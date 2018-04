Ile Maurice: Jean-Claude Bastos - «À cause des autorités, nous ne pouvons payer nos employés»

Quantum Global n'a pas tardé à réagir après le gel de 31 nouveaux comptes bancaires. Le groupe a émis un communiqué ce mercredi 18 avril pour faire état des pertes causées par le gel d'une totalité de 91 comptes bancaires par les autorités mauriciennes. Sept fonds de placements privés seraient fortement affectés.

Le document indique également que le groupe accueille favorablement la convocation de la Financial Services Commission et la Financial Investigation Unit devant la justice ce vendredi 20 avril.

Jean Claude Bastos de Morais, fondateur et Chief Executive Officer de Quantum Global, a déclaré que «We have been unable to fulfil our basic obligations towards staff, investment partners, creditors, contractors and tax authorities because of the actions taken by the authorities (...) If this situation drags on, it could trigger serious legal and contractual disputes including claims for damages, the suspension of banking relationships and the imposition of penalties.»