Burkina Faso: Modernisation des titres de transport - Les permis de conduire pour démarrer

C'est aujourd'hui que démarre le processus de modernisation des titres de transport avec les permis de conduire pour commencer.

Pour s'assurer que tout est mis en place pour l'effectivité du processus, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière s'est rendu la veille, le 17 avril 2018, à la Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM).

La contrefaçon et la fraude des titres de transport (permis de conduire, cartes grises) du fait du développement des moyens informatiques sont de plus en plus récurrentes au Burkina Faso.

C'est donc pour réduire ces actes d'incivisme que le gouvernement a décidé de changer les titres de transport et de réimmatriculer des véhicules.

Au total, ce sont environ 3 300 000 permis de conduire et cartes grises qui sont concernés d'ici à 2021. Le processus de modernisation desdits titres commence aujourd'hui avec les permis de conduire.

Et à tout Seigneur, tout honneur. Pour cette première phase, ce sont les agents du ministère des Transports, notamment ceux de la DGTTM, qui seront les premiers à bénéficier de la nouveauté.

Pour constater de visu que les choses sont fin prêtes pour un démarrage effectif du processus, le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, était à la DGTTM le 17 avril dernier. « De la salle d'enrôlement à celle de production, je me suis assuré que techniquement le processus est opérationnel.

Je sors de cette visite assuré que la date de demain communiquée sera respectée », a affirmé le ministre. Pour ce qui est de la montée en puissance du processus, le ministère préfère aller étape par étape : un mois après les permis de conduire, il sera lancé la modernisation des cartes grises.

« La modernisation n'est pas toujours chose facile. C'est un processus très long. Il fait appel à des logiciels de traitement de masse. C'est pourquoi, depuis quelques mois, nous sommes en train de travailler à tout mettre en route. J'ai voulu que, pour la montée en puissance, nous allions étape par étape.

Nous avons dit en Conseil des ministres que nous allions démarrer et nous allons le faire. Mais j'ai souhaité que nous commencions par les travailleurs du ministère des Transports, notamment ceux de la DGTTM. Cela, pour éviter l'affluence très tôt le matin », a indiqué Vincent Dabilgou.

Les appareils utilisés pour la modernisation font des productions de masse. Chaque machine peut produire 8 000 cartes par jour. Avec le temps, toutes les directions régionales seront aménagées et équipées pour être opérationnelles avant la fin de ce mois.

« Nous allons à ce moment démarrer la production des cartes grises. Il y a également des réglages à opérer à ce niveau », a signifié Jean Claude Zongo, directeur de la Circulation routière et de la Normalisation, avant de se prononcer sur la fiabilité de l'outil.

« Le Burkina Faso s'est attaché l'accompagnement d'un prestataire qui est qualifié au niveau international. Les nouveaux permis de conduire et les cartes grises sont dotés d'une technologie développée.

En tombant, elles font un bruit métallique. Nos appareils sont fiables, donc rassurez-vous, les documents ne peuvent pas être falsifiés. »

Les centres d'enrôlement et de traitement de masse à Ouagadougou sont le stade du 4-Août, le stade municipal et le SIAO. A Bobo-Dioulasso, ce sont les stades Wobi et Sangoulé Lamizana. Les prix du changement des titres sont toujours en discussion.