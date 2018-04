Et comme s'y attendaient la plupart d'entre-eux, leur maire et bras droit de Khalifa Ababacar Sall a été reconnu coupable des chefs d'inculpation retenus à son encontre, à savoir « outrage à des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance ».

Le Tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits a en effet rendu son délibéré hier, mardi 17 avril, chargeant le maire socialiste de Mermoz Sacré- Cœur, sous les regards impuissants de ses proches et partisans.

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a été finalement condamné hier, mardi 17 avril, à 06 mois de prison ferme et à une peine pécuniaire de 100 000 F Cfa. Barthélémy Dias qui comparaissait devant le Tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits pour outrage à magistrats et tutti quanti rejoint à Rebeuss pour plusieurs mois, cette fois, son mentor Khalifa Sall, déjà condamné à 05 années de prison ferme dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

