Burundi: Cannes 2018 - Léa Seydoux et l'artiste burundaise Khadja Nin rejoignent le jury

Quant aux discours, vous verrez, pendant Cannes, il y aura des prises de parole, il y aura des colloques, il y aura un certain nombre de choses, destinées à montrer que le monde n'est plus le même ».

Interrogé par RFI, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival avait déclaré au sujet de la féminisation des sélections : « on a un peu rééquilibré, et on va le faire de plus en plus, parce que c'est une chose qui n'était pas du tout un sujet, il y a encore deux ou trois ans.

Parmi les jurés de la 71e édition du Festival de Cannes, on retrouve la chanteuse burundaise Khadja Nin, qui s'était fait connaître en France en 1995, notamment grâce au tube Sambolera mali son. Côté français, l'actrice Léa Seydoux et le réalisateur Robert Guédiguian se retrouveront sur la croisette.

Depuis l'affaire Weinstein, la question du sexisme et du harcèlement sexuel est devenue un sujet ultrasensible dans le milieu du cinéma. Lors du Festival, qui se déroule entre le 8 et le 19 mai, la place des femmes sera attentivement scrutée.

