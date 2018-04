Sénégal: Pénurie de papiers - Les journaux en danger !

« Le Cdeps, pour le moment, n'a pas pris d'initiatives pour réunir l'ensemble des éditeurs de presse mais on a rencontré le ministère de la Communication pour tenter de voir si on peut mettre en place certains mécanismes pour financer l'importation du papier journal ou subventionner le prix du papier journal pour la presse sénégalaise», a fait savoir Mamadou Ibra Kane.

Certains journaux ne pourront plus être vendus à 100F et si c'est le cas, ça va amoindrir beaucoup les tirages de la presse sénégalaise.

«Aujourd'hui, il est difficile d'obtenir du papier journal et quand on l'obtient, c'est avec une hausse de 50% par rapport au prix du mois de janvier», a expliqué le président du Cdeps. Avec cette raréfaction du papier journal, la presse écrite est menacée au Sénégal.

Et donc les anciennes usines qui fabriquaient du papier journal se sont converties en d'autres types de papier qui sont beaucoup plus rentables. Avec cette baisse de la production, il n'y a plus suffisamment de papier journal au niveau mondial», a-t-il déclaré.

