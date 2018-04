Sénégal: Crise scolaire, tension politique née du parrainage - Aly Ngouille Ndiaye sollicite les prières d'Abdoulaye Thiaw Lahi

Le 138e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi a vécu. Cette manifestation religieuse a été clôturée par la cérémonie officielle à l'esplanade du mausolée du Mahdi, à YoffDiamalaye, hier.

Occasion pour le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, conduisant la délégation gouvernementale, de solliciter des prières pour l'apaisement de la tension politique née du projet de loi sur le parrainage pour tous à la présidentielle de 2019 et le retour des enseignants dans les classes

Des prières du Khalife général des layènes, Abdoulaye Thiaw Lahi, pour le retour des enseignants dans les salles de classes et l'apaisement de la tension politique suscitée par le projet de loi sur parrainage.

Voici les points saillants du message du ministre de l'Intérieur hier, mardi 17 avril 2018, lors de la céré- monie officielle du 138e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, à Yoff-Diamalaye.

Revenant sur la situation politique, Aly Ngouille Ndiaye a relevé que le débat sur le parrainage qui était déjà discuté en 2016 est en train de diviser la classe politique.

«Le débat (sur le parrainage, ndlr) est en train de diviser la classe politique. Pourtant, il s'agit d'accord déjà discuté en 2016. Il y a trop de bruit, le pré- sident (Macky Sall, ndlr) a appelé au dialogue sur le parrainage, et nous espérons que vos prières peuvent nous permettre d'éviter» l'irréparable.

Auparavant, il a sollicité des prières pour le dénouement heureux de la crise scolaire. «Je sollicite des prières pour le chef de l'Etat et le Sénégal, pour la paix et la concorde au sein des populations. Nous avons besoin de cette même paix et la concorde entre les enseignants et nous (gouvernement, ndlr).

La grève des enseignants est en train de perdurer et cela risque d'avoir des conséquences néfastes sur l'avenir de nos enfants. Nous sollicitons vos efforts pour apaiser la crise scolaire car le président a fait tout ce qui est de ressort.

Et si cela ne dépendait que de nous, vous prierez pour que les enseignants retournent dans les classes, qu'ils acceptent les propositions du président de la Ré- publique tout en continuant de négocier, sachant qu'à chaque fois que la situation est favorable, le président accédera à leurs demandes».

La ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de revenir sur l'actualité du djihadisme et de l'endoctrinement. «Je veux rassurer les populations par rapport à l'actualité (du djihadisme, ndlr) avec des personnes qui sous estiment les enseignements de nos vénérés guides religieux et tentent de nous enseigner un autre Islam.»

Il a également évoqué les valeurs et enseignements de Seydina Limamou Lahi, incarnés par l'unité et l'entente au sein de la communauté et des talibés layènes.

LES LAYENNES NE DOIVENT RIEN A PERSONNE

A l'issue de son discours l'imam ratib de la mosquée Layène Serigne Mouhamadou Makhtar Laye s'est aussi prononcé sur la présidentielle de 2019.

Il a appelé les disciples à aborder cette étape avec sérénité, responsabilité et beaucoup d'assurance, car ils ne sont redevables à personne. «Les présidentielles de 2019 approchent. Soyez serein, faites preuve de responsabilité.

Nous ne devons rien à personne !» a dit Serigne Mouhamadou Makhtar Lahi. Histoire de conscientiser les populations afin qu'elles évitent de verser dans une quelconque machination ou piège de la part des politiques.

Cette cérémonie s'est tenue sous une forte mobilisation de la communauté «Akhloulahi» qui a investi l'esplanade du mausolée du Mahdi, à Yoff Diamalaye.

En effet, pendant deux jours, les lundi 16 et mardi 17 avril, respectivement le village de Cambérène, la grotte de Ngor et Yoff-Diamalaye ont refusé du monde avec des milliers de talibés qui ont répondu massivement à «Ajibo dahi Allahi» (Répondez à l'appel de Dieu).

Le thème de cette année est «Islam religion d'équilibre et de juste milieux, selon les enseignements de Seydina Limamou Lahi al Mahdi».