Sénégal: Mamadou Hady Déme - «Le débat sur le parrainage... profite à l'opposition»

Mais, ne pas faire une sorte de bidouillage médiatique qui, au contraire, va contribuer à beaucoup plus assombrir la question que de la rendre beaucoup plus claire.

Pour la plupart, ce sont les politiciens qui sont au devant du discours et analysent en fonction de leur positionnement. Pour les pontes du régime, on sait que le discours qui sera prononcé visera à influencer de façon positive, à faire adhérer au programme. Si c'est l'opposition, elle cherchera l'effet contraire.

-Pratiquement, toutes les pontes du régime et de l'opposition se sont prononcées, le week-end dernier, et continuent de se prononcer sur cette question de parrainage. Ne pensez-vous pas qu'il y a risque de saturation de la communication ?

Dans un second temps, nous avons le parti au pouvoir qui est aussi dans son rôle d'information pour montrer que, contrairement à ce que l'opposition estime comme étant un recul de la démocratie, le parrainage répond à un besoin de rationalisation des candidatures, des partis politiques, compte tenu de ce qui s'est passé aux Législatives lorsqu'on s'est retrouvé avec 47 listes et avec des élections mal organisées et qu'il fallait apporter des réponses à cela.

C'est ce qui nous met devant une communication qui vise à jeter le discrédit sur le parti au pouvoir et c'est de bonne guerre, puisque les deux camps s'opposent sur le terrain politique et par presse interposée.

Donc, compte tenu de cette spécificité du contexte, on a en face de nous deux types de communications. L'une est celle de l'opposition qui est dans son rôle de contre-pouvoir, mais aussi dans son rôle d'information et de recherche de soutien.

Je pense que les deux camps, que ce soit l'opposition comme le parti au pouvoir, sont dans leur rôle. On est en face d'une problématique assez complexe qui est celle du parrainage. Elle est complexe parce qu'elle intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte sociopolitique extrêmement tendu.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.