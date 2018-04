Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye invite les enseignants à retourner dans les classes

Pour sa part, le coordonnateur général de l'Appel, Seydina Issa Thiaw Lahi a laissé entendre que "ces rencontres sont une occasion pour rappeler aux fidèles les enseignements et recommandations de l'Islam". Le guide religieux a invité les prédicateurs des médias à faire des sensibilisations dans ce sens et appelé les Sénégalais à faire preuve de citoyenneté

Il y avait à côté du ministre de l'Intérieur, ses collègues de la Santé (Abdoulaye Diouf Sarr), de la Pêche (Oumar Guèye), des Transports aériens (Maïmouna Ndoye Seck) et la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Aminata Tall).

"Nous voulons une reprise des cours et une paix avec le corps enseignant. Si cela ne dépendait que de nous, les enseignants allaient prendre ce que le chef de l'Etat leur propose et retourner dans les classes" a dit le ministre de l'Intérieur.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.