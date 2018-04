Sénégal: Procés d'Imam Aliou Ndao et compagnie - Alioune Badara Sall plaide non coupable

Son avocat, Me Abdou Gningue, a estimé que son client n'est qu'une victime de sa famille et de la société. Pour lui, le défaut de surveillance a été fatal à son client.

Emportés par des recruteurs qui l'ont trompé, Mouhamadou Lamine Mballo, a soutenu n'être au fait de son sort que quand on a commencé à l'initier à des entrainements. Et, pour lui, l'apprentissage du Coran ne requiert pas de tels exercices physiques.

Mes déclarations devant le tribunal sont identiques à celles que j'ai tenues devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, a soutenu l'accusé Mouhamadou Lamine Mballo suite à l'insistance du président de la Chambre criminelle spéciale, Samba Kane chargés de connaî- tre du dossier pour apologie du terrorisme et le maître des poursuites, Aly Ciré Ndiaye.

A la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar hier, mardi 17 avril, il a balayé d'un revers de la main toutes les affirmations qui lui sont prêtées par les enquêteurs et évoquées par le président du tribunal Samba Kane et le représentant du parquet, Aly Ciré Ndiaye.

Lors de son face à face avec le juge au tribunal, l'accusé a réfuté les allégations selon lesquelles il a été ami avec Abou Hamza Ndiaye. Mieux, il dément avoir aimé une publication de ce dernier sur facebook. Il ne l'a pas reconnu non plus à travers sa photo de profil facebook.

Et, ajoute-til, il n'a pas pu continuer la discussion avec Makhtar Diokhané qui les a abandonné, lui et sa famille, au cours d'un dîner après une remarque de sa mère désapprouvant sa conduite.

On m'a donné son numéro disant que ce dernier a des contacts qui ont aperçu la lune». L'accusé a, en outre, dénoncé les conditions de sa garde à vue. «J'ai été dans de mauvaises conditions. On m'a mis dans une salle obscure. Je suis resté des jours sans manger.

«Je ne le connaissais que de nom. Je n'écoutais pas ses prêches. Je ne me suis entretenu avec lui qu'une seule fois et c'était au sujet de l'apparition du croissant lunaire au moment de la Korité.

«J'étais en colère contre Makhtar Diokhané à cause des informations que le commissaire me donnait. Je n'ai jamais pensé que des Sénégalais partaient à Boko Haram. Je ne me faisais pas une bonne image de ce groupe surtout après l'enlè- vement des filles de Chibok», insistet-il.

Cherchant à soutirer à l'accusé un aveu, le substitut du Procureur, Aly Ciré Ndiaye, est revenu sur l'exploitation de l'ordinateur d'Alioune Badara Sall pour dire que le manifeste envoyé à Imam Aliou Ndao par Makhtar Diokhané, pour relecture, a été retrouvé dans sa machine et que le document devait être transmis à des gens de Bargny et Rufisque.

Alioune Badara Sall, patron du groupe Actif, entreprise qui fait de l'administration, la topographie, la construction, l'informatique et la fourniture de matériels, a été attrait à la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans la matinée d'hier, mardi 17 avril, pour répondre des accusations de financement du terrorisme et blanchiment de capitaux.

