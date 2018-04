Sénégal/Maroc: Barrages retour de la coupe de la CAF - Génération foot à la porte des phases de poules

Après le bon départ pris à l'aller (3-1), l'Académie Génération foot affronte ce mercredi, les marocains de la Renaissance Sportive de Berkane pour le compte des barrages retour de la Coupe de la Caf.

Snobés dés leur arrivée en terre marocaine, privés ensuite de terrain d'entrainement, les Acadé- miciens devront se surpasser pour sauvegarder l'avantage de la première manche.

L'enjeu sera d'intégrer directement les phases de poules et de rompre avec cette longue période d'insuccès des clubs sénégalais qui éprouve toutes les peines à franchir cet ultime cap des compétitions africaines.

Reversée en Coupe de la Caf après son élimination de la Ligue des champions africaine, l'Académie Génération foot aborde ce mercredi 18 avril, la phase retour des barrages qui l'oppose à l'équipe de Rs Berkane du Maroc.

Les Grenats sont à la porte d'une première qualification à la phase de poule de la Coupe Caf. Une compétition africaine qui, on le sait, ne tend pas souvent les bras aux représentants des clubs sénégalais éliminés trop souvent de manière prématurée. Les champions du Sénégal feront-ils exception à cette série ?

En s'imposant à l'aller sur la marque de 3 à 1, les champions du Sénégal en titre avaient sans doute laissé un message et ils partiront avec un avantage certain. Mais les hommes de Olivier Perrin devront batailler ferme et être prêt mentalement. D'autant qu'ils seraient éprouvés par un accueil, à la limite, du sabotage par la RS Berkane.

Snobés depuis leur arrivée en terre chérifienne, privés dimanche dernier, de terrain d'entrainement, selon une relation du chargé de la communication du club Talla Fall, les Grenats ont même été contraints d'effectuer leurs premières séances sur une plage.

Malgré ces tentatives de déstabilisation, dénoncées par les dirigeants du club, les Grenats doivent répondre présents dans le jeu et surtout garder la sérénité devant les coéquipiers de Ayoub El Kaabi.

Meilleur joueur et meilleur du CHAN 2018, il est l'un des atouts majeurs de la RS Berkane et avait réussi à inscrire l'unique but de son équipe à l'aller en violant les cages de Génération Foot dés la 35e minute.

Il aura fallu un Amadou Dia Ndiaye d'un grand soir pour permettre aux protégés du président Mady Touré de remporter la partie grâce à un triplé (50e, 59e et 64e).

Reste à démontrer encore cette même force de caractère en terre marocaine qui, il faut le souligner, ne réussissent pas souvent aux différents clubs sénégalais qui se sont engagés ces dernières années en compétitions africaines.

L'enjeu de ce troisième et dernier tour de la Coupe Caf sera que le vainqueur va intégrer directement les phases de poules.

Mais pour les Sénégalais, il s'agira tout simplement de vaincre cette sorte de malédiction qui poursuit les clubs sénégalais en compétition et marquée par des éliminations précoces.

Depuis, la Jeanne d'Arc de Dakar, qui avait disputé les phases de groupes de la Ligue africaine des champions en 2004, aucun autre club sénégalais n'est parvenu à franchir le cap du 3e et dernier tour d'une compétition africaine.