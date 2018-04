Ile Maurice: SME Mauritius - Le CEO Raj Puddoo démissionne

Le conseil d'administration s'est réuni hier afin de décider de la marche à suivre. C'est Alain Chung Fa, Administration and Financial Manager, qui gèrera SME Mauritius en attendant la nomination du remplaçant de Raj Puddoo.

Raj Puddoo nie toutefois toute relation entre son départ et la question parlementaire posée au ministre Sunil Bholah sur le défunt Mauritius Business Growth Scheme (MBGS) ou encore le litige avec les ex-employés de la SMEDA. Le principal concerné était le responsable de MBGS et avait été suspendu de ses fonctions de Chief Operating Officer à Mybiz à la suite d'une enquête de l'ICAC pour un cas de conflit d'intérêts dans lequel il a été blanchi.

Copyright © 2018 L'Express.

