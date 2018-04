Djibouti: Air Seychelles transporte les athlètes seychellois à Djibouti pour les jeux de la CJSOI

Pas de résolution en vue dans le conflit entre l'opérateur portuaire de Dubaï, DP World, et le… Plus »

Le directeur général a ajouté que "c'est dans des événements internationaux comme celui-ci que le pouvoir du sport peut inspirer et rassembler les gens, nous souhaitons bonne chance à tous et nous les encouragerons depuis les Seychelles".

La directrice générale du Conseil national des sports, Giovanna Rouseau, a déclaré: «Les CJSOI est une chance fantastique pour nos plus brillantes stars du sport et de l'athlétisme leur permettant d'acquérir de l'expérience en compétition au plus haut niveau.

Le coup d'envoi est prévu pour le 20 avril prochain et verra les Seychelles affronter les Comores, Djibouti, Madagascar, l'île Maurice, les Mayotte et la Réunion, un département administré par la France dans l'océan Indien.

Photo : Le coup d'envoi est prévu pour le 20 avril et la compétition sportive verra les Seychelles affronter les Comores voisines, Djibouti, Madagascar, l'île Maurice, les Mayotte et La Réunion (Air Seychelles) Photo License: CC-BY

Les 80 athlètes participeront à cinq sports: athlétisme, football, handball, tennis de table et pétanque. D'autres participants participeront au théâtre, aux danses traditionnelles et à l'assemblée des jeunes formant le programme des jeunes,

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.