Angola: Le gouverneur Paihama appelle à plus d'interaction entre la population et la gouvernance

L'oeuvre « Encyclopédie Tocoiste-Gènèse et Identité Doctrinale", écrite par… Plus »

Cunene a six municipalités, 20 communes, 273 villages et une population estimée à 965.288 habitants.

La rencontre a analysé des questions relatives au rapport annuel de l'activité du gouvernement en 2017, le Programme d'investissement public pour 2018, la présentation du modèle de collecte d'ordures et déchets solides et le nouveau modèle de gestion du complexe touristique d'Oihole.

Le gouverneur a attiré également l'attention de la population pour l'utilisation appropriée et bénéfique des réseaux sociaux, servant d'espace d'interaction sociale et non de moyen pour la calomnie et la diffamation, car de telles pratiques ne contribuent pas à la promotion souhaitée de la province de Cunene.

"C'est cette rencontre, en tant qu'espace de choix pour le débat et la collecte d'idées utiles et favorables au développement socio-économique, que l'on veut, à partir des opinions dans la diversité", a expliqué Kundi Payama.

Ondjiva — Kundi Paihama, gouverneur de Cunene, a déclaré mardi, à Ondjiva, qu?il était nécessaire que la population ait une plus grande interaction avec les questions de gouvernance, afin de contribuer valablement avec des idées et des projets.

