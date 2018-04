Angola: Le pays est prêt à faire sa part au Lesotho

Maseru — L'Angola est prêt à remplir sa part en ce qui concerne l'éventuelle extension de la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) au Royaume du Lesotho (SAPMIL) en cas de l'approbation au niveau supérieur de cette détermination.

C'est ce qu'a affirmé mardi à Maseru, capitale du Lesotho, le chef de la Direction principale de préparation des troupes et l'enseignement de l'état-major général Forces Armées Angolaises (FAA), le général Adriano Makevela Mackenzie.

Le général Mackenzie Adriano parlait au nom du chef d"état-major général des FAA, Geraldo Sachipengo Nunda, qui a conduit une délégation des Forces armées Angolaises en visite au Royaume du Lesotho.

Selon le général Mackenzie, la possibilité de prolonger le séjour des troupes dans le Royaume du Lesotho, dans le cadre de la SAPMIL, dépend d'une demande des autorités du propre pays et de l'approbation par des organes de la SADC.

Il a dit que l'état de préparation des troupes angolaises qui remplissent la mission, sous la SAPMIL, était très positif dans la mesure où ils sont en train de contribuer à la stabilisation du Royaume du Lesotho, pour la fierté de la SADC, ses Angolais, des Zambiens, des Namibiens, entre autres membres de l'organisation régionale impliqués.

Le chef de la Direction principale de préparation des troupes et enseignement de l'état-major général des FAA a ajouté que sa délégation a reçue des autorités du Lesotho, la reconnaissance pour l'accomplissement de la Mission, réaffirmant l'engagement de l'Angola à se conformer à ses obligations dans le cadre du mandat de la SAPMIL.

Il a également indiqué que les autorités gouvernementales du Lesotho ont exprimé leur intérêt pour des relations bilatérales plus étroites dans le cadre de la défense, ce qui sera une bonne perspective pour les deux forces armées.

Une délégation des Forces Armées Angolaises (FAA), conduite par le chef d'état-major général, Geraldo Sachipengo Nunda, était à Maseru, dimanche dernier, dans le but de constater l'état des troupes stationnées au Lesotho, dans le cadre de la mission de six mois de la SADC pour ce pays, dirigée par l'Angola en vertu de la présidence tournante de l'Organe de défense et de sécurité de l'Organisation.

Durant son séjour à Maseru, la délégation de l'état-major général des FAA, intégrée des officiers généraux des secteurs d'éducation patriotique, Logistique, Finances, Santé, Préparation et éducation, coopération internationale et renseignement, ont tenu des réunions de courtoisie avec le vice-premier local, Moyane Moleliki, avec le ministre de la Défense et Sécurité nationale, Sentje Lebona, et avec le chef des Forces de défense du Lesotho (FDL), le lieutenant général Mojalefa Letsoela.

Le Royaume du Lesotho est un pats membre de la SADC en crise politique, aggravée par le meurtre de deux chefs de ses forces armées par des subordonnés en 2015 et 2017, ce qui a incité les autorités à demander l'intervention de l'organisation régionale qui a déployé en décembre dernier, un contingent de 269 membres, comprenant des militaires, des policiers, des spécialistes du renseignement et des experts civils, en vue d'aider à stabiliser le pays.

Près de six mois après la fin de la mission, les autorités du Lesotho ont exprimé leur intérêt à prolonger le mandat de la SAPMIL, alléguant des retards dans la mise en place des réformes globales recommandées par la SADC en vue de restaurer la paix et la stabilité dans le pays.