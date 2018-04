Burkina Faso: Association « Sourou Nafa - « Notre développement passera par notre capacité à nous unir »

Sous le patronage de son Excellence, Monsieur Paul Kaba Thièba, l'Association pour le développement du « Sourou NAFA », a organisé un forum sur la problématique du développement des provinces du Sourou et du Nayala, les 13, 14 et 15 avril 2017, dans la salle polyvalente de Tougan.

Les filles et fils de ces provinces, à travers cette activité, entendent désormais se donner la main pour le « décollage » socio-économique de leurs localités d'origines.

(...) « Pour la première fois, les filles et les fils des provinces du Sourou et du Nayala ont décidé de se retrouver à la « maison » pour discuter de la problématique de développement de leur entité territoriale », a déclaré le président de l'association « Sourou Nafa » Souleymane Zerbo, devant un parterre d'invités et des ressortissants des provinces concernées.

Les activités du forum, qui se sont déroulées sur 72 heures, les 13, 14 et 15 avril 2018 avaient pour thème, « Stratégies et modes de contribution des ressortissants au développement socio-économique des provinces du Sourou et du Nayala ». Pour le président de l'association organisatrice, ce thème revêt une importance à plus d'un titre. Lire la suite.