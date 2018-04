Afrique: Le Sénégal à l'ère de la production indépendante d'électricité solaire

M. Sarr fait savoir ainsi, après évaluation des offres au regard des critères techniques et commerciaux, le consortium « ENGIE & MERIDIAM » qui a proposé les tarifs les moins disant (26,1274 Kw/h) pour le projet de Touba et 24,9365 kw/h pour celui de Kahone, a été déclaré attributaire provisoire.

Le Sénégal vient d’ouvrir une nouvelle page dans sa politique de diversification des sources d’énergie électrique. Un premier producteur indépendant d’électricité pour des centrales solaires photovoltaïques d’une capacité de 60 Mwac vient d’être désigné. Il s’agit du Consortium « ENGIE & MERIDIAM » qui, d’ici fin 2019, a la charge de réaliser une centrale solaire à Kahone et une autre à Touba. Il s’est également engagé à produire une électricité qui sera vendu à 25 F Cfa le kilowatt/heure. Ce qui est un record au niveau national et africain.

